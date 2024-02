Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos; rechts) freute sich, das lang ersehnte Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 an die Feuerwehr Mitte in Sondershausen. Fahrzeug im Wert von rund 400.000 Euro im Namen der Stadt Sondershausen an Stadtbrandmeister Markus Pößel (links) und den Wehrführer der Feuerwehr Mitte Robert Kaschak zu übergeben. © Funke Medien Gruppe | Janine Skara