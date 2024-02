Sondershausen. Mit einem gemeinsamen Schreiben wollen Stadt, Stadtrat und Landtagsabgeordnete bei der Landesregierung für ein funktionsteiliges Oberzentrum gemeinsam mit Nordhausen werben. Der neue Entwurf des Landesentwicklungsplan sieht Nordhausen als neues Oberzentrum für Nordthüringen vor.

Die Stadt Sondershausen setzt ihre Bemühungen um ein funktionsteiliges Oberzentrum mit Nordhausen fort. Ein Schreiben an die Landesregierung sei vorbereitet und soll zeitnah von den Stadträten und den Landtagsabgeordneten aus Sondershausen unterzeichnet werden, teilte Sondershausens Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend mit.