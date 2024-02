Sondershausen. Holz aus den vom Forstamt Sondershausen bewirtschafteten Beständen erzielt bei Submission in Erfurt-Willrode überdurchschnittliche Preise.

Überdurchschnittlich hohe Preise erzielten Stämme aus dem Forstamtsbereich Sondershausen bei der Holzsubmission von Thüringenforst in Willrode bei Erfurt. Auch die „Vizebraut“, also der zweitteuerste Stamm bei der Versteigerung in diesem Jahr, stammt aus dem Staatswald bei Holzsußra. Der Eichenstamm kam für 3210 Euro pro Festmeter und einem Gesamtpreis von 6131 Euro unter den Hammer. Für das wertvollste Stück bei der Submission, einen Bergahorn aus dem Staatswald im Bereich des Forstamtes Erfurt-Willrode muss der Käufer 6280 Euro pro Festmeter, für den gesamten Stamm 9796 Euro hinblättern.