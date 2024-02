Kyffhäuserland. Nach einer witterungsbedingten Pause sollen die Arbeiten an dem Abschnitt in der kommenden Woche fortgesetzt werden

„Wir hängen zeitmäßig etwas hinterher, es ist aber nicht dramatisch“, sagt Knut Hoffmann (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Kyffhäuserland. Die Rede ist von der Teilstrecke zwei des Kyffhäuserland-Radwegs, die von Bendeleben zur Barbarossahöhle führen soll und im Herbst vergangenen Jahres zuerst in Angriff genommen wurde. Aktuell sei die Trasse so weit vorbereitet, dass die Schwarzdecke aufgebracht werden könne, informierte Hoffmann. Nach einer witterungsbedingten längeren Pause sollen die Arbeiten an dem Abschnitt ab kommenden Montag wieder fortgeführt werden. Dass man etwas hinter dem Zeitplan zurückliege, sei neben den Witterungsverhältnissen auch dem Warten auf den Fördermittelbescheid geschuldet, erklärte der Bürgermeister.