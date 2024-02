Sondershausen. Die Vorschlagsfrist fürs Bürgerbudget 2025 in Sondershausen läuft noch bis 30. April dieses Jahres. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung einige Vorgaben geändert, unter anderem dazu, wer alles vorschlagsberechtigt ist und welche Abstimmungsmöglichkeiten es gibt.

Der Aufruf, Projekte für das Bürgerbudget 2025 einzureichen, läuft bereits. Bis 30. April können Bürger Vorschläge einreichen. Und das dürfen seit diesem Jahr auch Sondershäuser, die noch nicht volljährig sind. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend Änderungen an der Richtlinie zum Sondershäuser Bürgerbudget beschlossen. Die sehen unter anderem vor, dass auch Jugendliche ab 16 Jahren, die ihren Wohnsitz in Sondershausen und seinen Ortsteilen haben, einen Antrag fürs Bürgerbudget einreichen dürfen. Dafür benötigen sie aber die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten, heißt es in der überarbeiteten Richtlinie.