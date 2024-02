Kyffhäuserkreis. Räume und Lernbüros stehen am Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis zum Tag der offenen Tür weit offen und Schüler berichten von ihren eigenen Erfahrungen an der Bildungsstätte.

Der Rohbau des neuen Schulgebäudes am Berufsschulzentrum in Sondershausen steht schon. Bis alle rund 400 Schüler und Auszubildenden am Standort in der Sondershäuser Salzstraße lernen können, wird es aber noch dauern. Erst im Sommer 2025 rechnet Schulleiterin Carmen Lederer mit dem Umzug der kaufmännischen Berufe in die Salzstraße.