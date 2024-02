Holzthaleben. Am Samstag Familiensitzung und am Sonntag Kinderfasching: Bei den Thaleber Helbespatzen rückten am Wochenende die Kinder in die erste Reihe.

Die Mitglieder des Holzthalebener Karnevalsvereins „Thaleber Helbespatzen“ sind mittendrin in der närrischen Session. Nach Faschingsumzug, karnevalistischem Gottesdienst und erster Prunksitzung stand das vergangene Wochenende ganz unter dem Motto „Die Kleinen sind die größten“. Denn nicht nur zum Kinderfasching am Sonntag zeigte der Nachwuchs sein Können, sondern auch schon zum Familienfasching am Samstag durften die Jüngsten im Verein auf die große Bühne.