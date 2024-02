Kyffhäuserkreis. Verein „Statt Urwald – Kulturwald am Possen und Hainleite“ freut sich über Interessierte, die das Amt gern einmal ausüben möchten

Im August endet die zweijährige Amtszeit der amtierenden Blutbuchenkönigin Yvonne I. Schon jetzt ist der Verein „Statt Urwald – Kulturwald am Possen und Hainleite“ auf der Suche nach einer geeigneten Nachfolgerin beziehungsweise eines Nachfolgers. „Wir suchen eine Blutbuchenkönigin oder einen König“, so Ursula Gisizki vom Verein. Und dafür brauche man eine gewisse Vorlaufzeit. So müssten unter anderem ein neues Kostüm sowie eine Schärpe angefertigt werden. Auch wolle man einen geeigneten Nachfolger im Vorfeld so gut wie möglich mit den Aufgaben, die das Amt mit sich bringt, vertraut machen. „Es wird niemand ins kalte Wasser geworfen“, betonte Ursula Gisizki.