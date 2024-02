Kyffhäuserkreis. Ziemlich tief hatte ein 41-Jähriger in die Flasche geguckt, als er zu Besuch im Kyffhäuserkreis war. Hier drohte er nicht nur einem Gastwirt Schläge an und beleidigte ihn, auch in der Nachbarschaft des Kumpels ist es zu Streit gekommen.

Was so alles passieren kann, wenn man ein ganzes Wochenende lang durchtrinkt, konnte ein 41-jähriger Eisenacher feststellen. Am Sondershäuser Amtsgericht musste er sich gleich wegen mehrerer Vorfälle verantworten, die ihm zur Last gelegt worden sind.