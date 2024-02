Kyffhäuserkreis. Die Natura 2000-Station Possen hat mit Unterstützung einer Firma die ersten Gewässer von Schlamm befreit und in die Kur genommen

Der Pflege von Klein- und Kleinstgewässern im Gebiet der Hainleite widmen sich die Mitarbeiter der Natura 2000-Station Possen schon seit längerem. Im Rahmen des Projekts Kleingewässerpflege in der Hainleite, das vergangene Woche startete und bis Ende Februar 2027 läuft, ist das Thema in den Mittelpunkt gerückt worden. In den vergangenen knapp zwei Jahren habe die Station schon Vorbereitungen für das Projekt geleistet. So habe man gemeinsam mit dem Thüringen Forst und der Unteren Naturschutzbehörde des Kyffhäuserkreises die bereits bekannten Gewässer angeschaut und den Amphibienbestand erfasst, und das sowohl im Jahre 2022 als auch 2023, erklärt Stationsreferentin Nicole Sollfrank.