Sondershausen. Großen Aufwand bringt die Vorbereitung des Stücks „Treuhandkriegspanorama“ um den Streik der Kalikumpel aus Bischofferode im Erlebnisbergwerk Sondershausen mit sich

Sperrige Kulissenteile und Dutzende Kisten voller Beleuchtungstechnik müssen für die Theaterpremiere im Sondershäuser Erlebnisbergwerk in rund 670 Meter Tiefe gebracht werden. Für die vielen Fahrten hinab steht der Seilzug im Schacht 1 auf dem Gelände der Glückauf Sondershausen Sicherungs- und Entwicklungsgesellschaft (GSES) einen Tag lang nicht still. Und gleich nach der einmaligen Aufführung des „Treuhandkriegspanoramas“ von Thomas Freyer durch Schauspieler vom Deutschen Nationaltheater (DNT) Weimar am 24. Februar muss die gesamte Ausrüstung wieder nach oben gebracht werden. Das Stück beschäftigt sich mit dem aufopferungsvollen, aber letztlich doch vergeblichen Kampf der Bergleute von Bischofferode im Eichsfeld um den Erhalt ihrer Kaligrube Anfang der 1990er Jahre. Einige Szenen spielen vor projizierten Ausschnitten aus dem Bauernkriegspanorama von Werner Tübke, das in Bad Frankenhausen als Monumentalgemälde zu sehen ist