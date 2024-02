Artern. Im Haushalt Artern werden Mittel für Fenster, Betriebskosten und Grundreinigung eingeplant.

2024 ist das erste Jahr, in dem die Stadt Artern die fünfstelligen Kosten für die vom Landkreis übernommene ehemalige Borlach-Turnhalle in der Straße der Jugend, zahlt. Eingeplant sind 36.800 Euro Betriebskosten. Dazu kommen Unterhaltungskosten – in diesem Jahr sollen etwa 8000 Euro für Arbeiten an den Fenstern ausgegeben werden, sagte Arterns Kämmerer David Petrat. Einmal jährlich soll eine Grundreinigung stattfinden. Kostenpunkt: zirka 5000 Euro.