Oldisleben. Kriminalfälle aus dem Kyffhäuserkreis bilden einen Schwerpunkt im Buch „Tatort Thüringen – Wahre Verbrechen“ von Mirko Krüger.

Am 23. Februar stellt Mirko Krüger seine Recherchen während einer Lesung in Oldisleben vor. Auf dem Friedhof der Gemeinde erinnert noch immer ein Grabstein an einen Dreifachmord im Jahre 1899. Während einer Tatort-Begehung mit dem Mörder strömten damals 1000 Menschen zusammen. Beinahe wäre der 21-Jährige gelyncht worden.