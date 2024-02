Andrea Hellmann über die kindliche Jagd nach Schätzen und echte Räuber

Wir müssen das Kinderzimmer sichern. Die Tür geschlossen zu halten, so wie in den Momenten, in denen der Sohn lautstark Erfolge auf seinem elektronischen Spielgerät feiert oder über die Fülle an Hausaufgaben klagt, wird wohl nicht ausreichen.