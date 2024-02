Artern. Artern vernachlässigt seine Ortsteile nicht: Mit Fakten wies die Verwaltung entsprechende Anmerkungen zurück. Ein Abgeordneter wertet das Vorgehen als „Generalabrechnung“, derer es so nicht bedurft hätte.

Artern ist ein ausgeglichener Haushalt gelungen. Der meisten Stadträte gaben ihren Segen zum Zahlenwerk. Kevin Hartwig Schirmer (Parteiunabhängige Bürger) stimmte gegen den Haushalt. Karl-Heinz Weinreich (Sportverein) und Raimund Scheja (CDU) enthielten sich ihrer Stimme. Im Vorfeld war aus dem Ortsteil Heygendorf, in dem Weinreich und Scheja außerdem als Abgeordnete im Ortschaftsrat sitzen, Kritik am Haushalt und, genauer gesagt, an den nicht in 2023 umgesetzten und in 2024 nicht vorgesehenen Investitionen im Dorf geäußert worden. Dass ein Ortsteil der 2019 gebildeten Landgemeinde Artern nicht berücksichtigt oder gar vernachlässigt wird, ließ Arterns Bürgermeister und gleichzeitig Verwaltungschef der Landgemeinde Torsten Blümel (Linke) nicht gelten.