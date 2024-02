Schönfeld. Wegen explodierender Baukosten wurde in der Vergangenheit sogar auf 100.000 Euro zugesagte EU-Gelder verzichtet. Im neuen Jahr sieht es für ein Projekt am Dorfgemeinschaftshaus nun besser aus.

Enttäuschung über aufgeschobene Investitionsvorhaben weicht bei den Schönfeldern der berechtigten Hoffnung, dass es in diesem Jahr nach zweimaligem Warten nun einen Anbau für das Dorfgemeinschaftshaus im Arterner Ortsteil gibt. Der in die Jahre gekommene Sanitärtrakt mit wandlangen Rissen soll einem neuen weichen. Die Landgemeinde kann sich sogar Hoffnung auf Fördermittel in sechsstelliger Höhe machen. „Aus Sicht der Regionalen Aktionsgruppe (RAG) Kyffhäuser gibt es grünes Licht für das Projekt“, sagte Daniela Ott-Wippern von der Leader-Aktionsgruppe auf Nachfrage.