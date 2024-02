Kyffhäuserkreis. Weiberfasching im Kyffhäuserkreis: Am Donnerstag übernehmen vielerorts wieder die Damen symbolisch das Regiment. Veranstaltungen gibt es überall im Kreis

Mit dem Weiberfasching am 8. Februar geht der Karneval jedes Jahr am Donnerstag vor dem Aschermittwoch in seine heiße Phase. An diesem Tag übernehmen die Damen symbolisch das Regiment. Den Männern geht‘s sprichwörtlich an den Kragen: Wer Schlips trägt, muss mit Verlusten rechnen, denn es droht ein rigoroser Schnitt.