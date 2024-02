Bad Frankenhausen. Wissenswertes zur Natur und Kultur der Kyffhäuserregion und der Stadt Bad Frankenhausen gibt es im Regionalmuseum der Kurstadt.

Am Mittwoch, dem 14. Februar, gibt es um um 11 Uhr eine Führung für die ganze Familie durch die Ausstellungen des Regionalmuseums Bad Frankenhausen. Wie es in einer Mitteilung des Museums heißt, kann man in den Dauerausstellungen Wissenswertes zur Natur und Kultur der Kyffhäuserregion und der Stadt Bad Frankenhausen erfahren.

Wer die Dauerausstellungen schon kenne, für den gebe es regelmäßig neue Sonderausstellungen zu verschiedenen Themen zu besichtigen. Derzeit sind mehrere Sonderschauen auf den einzelnen Etagen des Frankenhäuser Schlosses zu sehen, heißt es.

Für die Führung wird der Museumseintritt erhoben. Gerade an trüben Wintertagen sei ein Museumsbesuch eine gute Idee, um in seiner Freizeit mehr über Land und Leute zu erfahren.

red