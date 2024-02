Kyffhäuserland. Das Bündnis für frühkindliche Bildung Kyffhäuserland will den Anhänger ganzjährig bei verschiedenen Veranstaltungen für und mit Kindern nutzen.

Seit etwas mehr als einem Jahr hat die Gemeinde Kyffhäuserland beziehungsweise das Bündnis für frühkindliche Bildung Kyffhäuserland ein Umweltbildungsmobil. Erste Ideen dazu habe es nach dem Erhalt des Deutschen Kita-Preises gegeben, mit dem der Bund im Jahre 2018 die Arbeit des Bündnisses in der Gemeinde Kyffhäuserland würdigte und der mit 10.000 Euro dotiert war. In Sitzungen der Bündnispartner wurde in der Folge darüber gesprochen, wie man die Mittel am besten und vor allem im Sinne der Kinder einsetzen könne, erklärte Knut Hoffmann (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Kyffhäuserland.