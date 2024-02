Sondershausen. In drei Wochen Praktikum bei K-Utec Salt Technologies in Sondershausen arbeiten die Zwölftklässler Anton Långberg und Julius Kajrup auch an neuen Prozessen in der Kaliforschung

Am neuen Ionenchromatographen im Technikum des Sondershäuser Salztechnologie-Unternehmens K-Utec tüftelt Zwölftklässler Julius Kairup bereits gemeinsam mit den Experten, bevor diese das moderne Gerät überhaupt schon für die Firma in Betrieb genommen haben. Sein Mitschüler Anton Långberg hilft im Labor von K-Utec bei Versuchen mit Salzlösungen. Die beiden Gymnasiasten aus dem schwedischen Perstorp absolvieren derzeit ein dreiwöchiges Praktikum in Sondershausen.