Sondershausen. Stiftung will Parkpflege in der denkmalgeschützten Anlage in Sondershausen bald in eigene Hände übernehmen.

Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten setzt einen eigenen Verwalter für den Schlosspark Sondershausen ein. Das war am Mittwoch von Schlossverwalter Manuel Mucha zu erfahren, zu dessen Aufgabenbereich die Parkanlage derzeit noch gehört. Ab März werde ein Kollege es übernehmen, dem einem englischen Landschaftspark nachempfundenen und ebenso wie das Schloss selbst denkmalgeschützten Ensemble die ihm gebührende Aufmerksamkeit zu schenken. Neben der regelmäßigen Pflege und dem Erhalt des Parks sei es auch notwendig, ein Konzept für die Zukunft der Anlage mit ihrem alten Baumbestand zu entwickeln und danach konsequent umzusetzen, sieht Mucha große Herausforderungen für den neuen Stiftungsmitarbeiter.

