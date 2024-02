Wiehe. Namhafte Musiker geben sich von Mai bis Oktober die sprichwörtliche Klinke in die Hand. Außerdem gehts in diesem Jahr dem Holzwurm in der Kulturkirche an den Kragen.

Das Kirchspiel Wiehe stillt auch in diesem Jahr mit dem Musiksommer von Frühling bis Herbst den Kulturdurst. Im Jahr 2009 erlebte das Format seine Premiere. Seither ist es fest im Veranstaltungskalender verankert. „In diesem Jahr steht die Orgel als Königin der Instrumente im Mittelpunkt“, erzählt Manfred Reinhardt vom Kirchspiel Wiehe.