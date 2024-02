Immenrode/Kleinfurra. Cäcilie Hoffmann aus Immenrode feiert am 8. Februar ihren 100. Geburtstag und freut sich über ihre vielen Gäste.

Beinahe hätte Cäcilie Hoffmann schon am Mittwoch gefeiert. Die Vorfreude auf ihren 100. Geburtstag sei so groß gewesen, berichtet Tochter Anita Keil. Und neugierig sei sie überdies. Sobald sich etwas bewegt, müsse sie erkunden, was passiert, erzählt die Tochter, selbst schon 73, über ihre Mutter.