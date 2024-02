Großenehrich. Bröckelnde Fassade soll mithilfe von Fördermitteln aus dem Leader-Fonds in Schuss gebracht werden.

Seit Jahren bröckeln Teile der Fachwerkfüllung aus der Fassade vom Rathaus in Großenehrich. In diesem Jahr sollen die Außenmauern des Baudenkmals in die Kur genommen und damit auch Gefahren durch herabfallende Brocken vermieden werden. Das war am Donnerstag von Torsten Abicht (parteilos), dem Bürgermeister der Landgemeinde Stadt Greußen, zu der auch Großenehrich gehört, zu erfahren.