Kyffhäuserkreis. Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde haben mit dem Aufstellen der Schutzzäune rechtzeitig begonnen und sind gut vorbereitet

Vor etwas mehr als zwei Wochen hatten die Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde des Kyffhäuserkreises damit begonnen, die Wetterprognosen intensiver zu verfolgen. Die stellten in Aussicht, dass in den nächsten Tagen die Nachttemperaturen um die sechs Grad und am Tag etwa zehn Grad im Plusbereich liegen sollen. Dazu sei noch eine leichte Feuchtigkeit vorausgesagt worden. „Wenn diese drei Faktoren zusammenkommen, wissen wir, dass die Tiere in Bewegung kommen“, erklärte Torsten Franke von der Unteren Naturschutzbehörde.