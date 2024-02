Greußen. Die Bohrlöcher sollen verhindern, dass die Gräben für die neuen Leitungen geflutet werden

Neue Abwasserkanäle und Trinkwasserleitungen sollen im Schleifweg in Greußen verlegt werden. Bevor jedoch mit den eigentlichen Kanalarbeiten begonnen werden kann, bohren Spezialisten nun erst einmal 31 Brunnen entlang des etwa 160 Meter langen Bauabschnittes. Durch die Bohrlöcher soll das Grundwasser ablaufen, dass sonst die Gräben für die neuen Leitungen fluten würde. Der Grundwasserspiegel liege in diesem Bereich deutlich höher als etwa fünf Meter Tiefe unterhalb der Bodenkante, in der die Kanalrohre verlegt werden sollen, erklärt Torsten Abicht (parteilos), Bürgermeister der Landgemeinde Stadt Greußen, den zusätzlichen Aufwand für die Bohrungen.