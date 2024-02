Bad Frankenhausen. Gesang, Sketche, Schunkelrunden: Tolle Stimmung beim Weiberfasching des FKK Wipperveilchen in Bad Frankenhausen

Wenn heitere Damen in bunten Kostümen ausgelassen Säle füllen und Mannsbilder höchstens in Frauenkleidern, hinterm Tresen oder als muskulöse Servicekräfte geduldet sind und ein närrisches Programm aufführen, bei dem pralle Waden unter kurzen Röckchen über die Bühne stampfen, humorige Zwiegespräche geführt werden, lustige Sketche und anzügliche Witze den Saal zum Brodeln bringen, dann ist wieder Weiberfasching. An diesem Abend wollen die Mädels zwischen 18 und 80 ganz unter sich feiern.