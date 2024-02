Hohenebra. Die Prunksitzung des Honawerschen Carneval Vereins am Samstag hat einiges zu bieten und kommt beim närrischen Publikum gut an.

Beim Honawerschen Carneval Verein (HCV) ist das Motto der Saison „Wir reisen um die Welt, solange sie noch hält“ auch Programm. So kann sich das närrische Volk, dass sich am Samstag zahlreich auf dem Saal der Gaststätte „Mary´s Restaurant und Bar“ in Hohenebra eingefunden hat, vom Flair anderer Länder und Zeiten verzaubern lassen.