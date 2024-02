An der Schmücke. Weil sich in der Stadt An der Schmücke zu wenige Interessenten für die zukunftssichere Technologie fanden, zieht sich das Unternehmen nun zurück

In ihrem Vorhaben, die Stadt An der Schmücke mit Glasfaser zu versorgen, hat die Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH das Handtuch geworfen.