Sondershausen. Um die 1300 Narren aus 20 Karnevalsvereinen ziehen mit Musik und unter dem Jubel des närrischen Volks durch die Kreisstadt

Viele Blicke gehen lange vor dem Beginn des Sondershäuser Rosenmontagsumzugs gen Himmel. Hält das Wetter und bleibt man vom Regen verschont, spekulieren viele. Am Ende bleibt es bei vereinzelten Tröpfchen, am Nachmittag kommt sogar stellenweise die Sonne durch. Lange vor dem Spektakel treffen sich die Einsatz- und Rettungskräfte vom DRK-Kyffhäuserkreisverband - mit Unterstützung des Verbands aus dem Unstrut-Hainich-Kreis - sowie dem Technischen Hilfswerk zur Einweisung der sanitätsdienstlichen Absicherung. So seien zwei Krankenwagen, zwei Quads und drei Streifen, die zu Fuß unterwegs sind, im Einsatz, um im Notfall schnell Erste Hilfe leisten zu können. Darüber hinaus sind 20 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sondershausen, Polizei und Security zur Absicherung vor Ort.