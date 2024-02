Bretleben. Storchenpaare im Kyffhäuserkreis: Kommt einer, kommen sie alle

Kommt einer, kommen sie alle: Am Montag gegen 7.15 Uhr wurde auch aus Bretleben der erste Storch gemeldet. „Da habe ich mich so gefreut. Aber als ich schnell das Handy für ein Foto holen wollte, war er schon wieder weg“, berichtet Utz Gäbel. Mit dem Foto hat‘s dann aber doch noch geklappt. Damit liegen aktuell Meldungen über Storchenankünfte in Esperstedt, Borxleben, Seehausen und Bretleben vor. 14 Nester waren im Vorjahr besetzt, aber nicht überall glückte es mit Nachkommen.