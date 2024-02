Seit gut einer Woche ärgern sich Spaziergänger, Hundebesitzer und Naturfreunde in Bretleben über ein Dutzend Altreifen sowie Mülltüten, die ein oder mehrere Unbekannte am Spitteldamm in Richtung Kleingärten im Bereich des ehemaligen Eisenbahnerwohnhauses abgeladen haben. © Fremdautor | Utz Gäbel