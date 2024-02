Greußen. Im Januar war das Zahlenwerk für Greußen auf der Runde durch Ortschaftsräte und Ausschüsse. Jetzt ist der Stadtrat am Zug

Noch in der ersten Märzhälfte soll der Haushalt 2024 für die Landgemeinde Stadt Greußen verabschiedet werden. Das kündigte Bürgermeister Torsten Abicht (parteilos) jetzt auf Nachfrage an. Seit Januar werde der Entwurf bereits in den Ortschaftsräten der Ortsteile und dem Ausschuss des Stadtrates beraten. Endgültig zur Abstimmung soll das Zahlenwerk bei der ersten Sitzung des Stadtrates im März beschlossen werden. So könnten Investitionen noch rechtzeitig angeschoben werden.