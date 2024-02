Heldrungen. Für den Ersatzbau des „Bienchen“-Kindergartens in Heldrungen vergab der Stadtrat der Stadt An der Schmücke die nächsten Aufträge

Für den Kindergarten-Ersatzneubau „Bienchen“ am Arternschen Tor in Heldrungen mit 75 Betreuungsplätzen hat der Stadtrat der Stadt An der Schmücke die nächsten Aufträge vergeben: Metallbau- und Verglasungsarbeiten für Außentüren und Fenster wird eine Metallbau-Firma aus Wernigerode ausführen und die Schlosserarbeiten an Laubengang und Fluchttreppe eine Firma aus dem Sangerhäuser Ortsteil Lengefeld. Am Dienstag zogen die Bauleute der Firma „Ernst & Herwig Hoch- und Tiefbau“ aus Leinefelde nach gut einem Dreivierteljahr von der Baustelle ab, die bis auf ein paar noch ausstehende Restarbeiten ihren Auftrag erledigt haben. Im Dezember errichtete die Dachbaufirma Lüttich aus Udersleben den Dachstuhl und will in der kommenden Woche mit der Dacheindeckung beginnen. Am 8. März wird Richtfest gefeiert, Ende 2024 soll der Bau fertiggestellt und Anfang 2025 Einzug sein.