Bad Frankenhausen. Neuzugang aus der Polizeiinspektion Sömmerda übernimmt ab 1. April als Kontaktbereichsbeamter vakante Stelle in der Kurstadt

Seit Monaten ist die Stadt Bad Frankenhausen ohne Kontaktbereichsbeamten (Kobb). Erst kehrte Polizeihauptmeister Uwe Grunwald nach zwei Jahren der Kurstadt am Kyffhäuser den Rücken und ging zurück in den Landkreis Nordhausen, wo er eine Kobb-Stelle in seiner Heimatregion antrat. Dann fiel sein Frankenhäuser Kobb-Kollege Ingo Wagner gesundheitsbedingt aus, so dass es seither keinen Ansprechpartner der Polizei vor Ort mehr gibt, der Anzeigen aufnimmt, Polizeipräsenz zeigt oder rasch auf Beschwerden reagiert.