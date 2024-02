Bad Frankenhausen. Dr. Barbara Heuchel und Edith Baars referieren in Bad Frankenhausen.

Wenn man sich etwas näher mit den Vorfahren „Goethe“ oder „Göthe“ befasst, kommt man unweigerlich ins Thüringische, in den heutigen Kyffhäuserkreis und speziell in das kleine Dorf Berka bei Sondershausen.

Edith Baar, Architektin und engagierte Stadtführerin in Sondershausen, und Dr. Barbara Heuchel, Verfahrenstechnikerin und Vorsitzende der Ortsvereinigung Sondershausen der Goethe-Gesellschaft, haben in den Kirchenbüchern von Berka/Wipper und Kannawurf nachgelesen, viele Quellen studiert, vor Ort und im Internet recherchiert, um die Verbindungen des großen Weimarer Dichters in der hiesigen Region herauszufinden und deutlich zu machen. Daraus ist ein zweiteiliger Vortrag entstanden, der den Titel „Die unbekannten Verwandten“ trägt.