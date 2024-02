Am 17. Februar setzte sich der Faschingsumzug des Roßlebener Carnevalclubs Rot-Weiß durch die Straßen und Gassen der Stadt. Vier Kilometer lang war die Strecke, die die Karnevalisten zusammen mit befreundeten Vereinen zurücklegten. Insgesamt 22 Bilder waren zu sehen. Die Feuerwehr sicherte den Umzug ab, der am Abend mit einer kleinen Party am Richard-Hüttig-Platz endete. © Funke Medien Thüringen | Ireen Wille