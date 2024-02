Kyffhäuserkreis. Am Freitag werden in einer mehrstündigen Klausur die besten Mathematik-Schüler bei der Landesrunde der Mathematik-Olympiade ermittelt. Auch drei Gymnasiasten aus dem Kyffhäuserkreis sind dabei.

Drei Schüler aus dem Kyffhäuserkreis werden am Freitag an der Landesrunde der 63. Mathematik-Olympiade in Erfurt teilnehmen: Mads Aweh (Klasse 7) von der Klosterschule Roßleben, Rasmus Zenker (Klasse 8) und Lennart Zenker (Klasse12) beide vom Kyffhäusergymnasium Bad Frankenhausen. Sie hatten sich an ihren Schulen und beim Kreisausscheid qualifiziert, teilte Marina Strödter, Mathematik-Lehrerin und stellvertretende Schulleiterin des Geschwister-Scholl-Gymnasiums mit.

An den Schulrunden hatten sich zuvor die Gymnasien aus Bad Frankenhausen, Roßleben und Sondershausen beteiligt und die besten Schülerinnen und Schüler ermittelt. 44 Schülerinnen und Schüler (14 vom Kyffhäusergymnasium, 14 von der Klosterschule und 16 vom Geschwister-Scholl-Gymnasium) hätten sich anschließend im November vergangenen Jahres den Aufgaben der Regionalrunde gestellt. Nach der Korrektur der Arbeiten durch die Mathematiklehrer der drei Gymnasien konnten 15 Preisträger und Preisträgerinnen ermittelt werden.

Die Preisträger wurden mit Geldprämien ausgezeichnet, die seit vielen Jahren von der Kyffhäusersparkasse zur Verfügung gestellt werden. An diesem Freitag, 23. Februar, findet nun in Erfurt die 3. Stufe der Mathematikolympiade, die sogenannte Landesrunde, statt. Dort werden die besten Mathematiker aller Thüringer Gymnasien ihre Kenntnisse in einer mehrstündigen Klausur nachweisen.

Die Auszeichnungsveranstaltung für alle Preisträger ist laut Thüringer Bildungsministerium für März geplant. Die Bundesrunde findet in diesem Jahr vom 6. bis 9. Juni in Flensburg statt.

red