Roßleben-Wiehe. Das Team des Mehrgenerationenhauses in Roßleben-Wiehe veranstaltet einen Basar.

Im Freizeitzentrum/ Mehrgenerationenhaus Roßleben-Wiehe, Thomas-Müntzer-Straße 1a, findet am 1. März eine Kindersachen- und Spielzeugbörse in der Zeit von 10 bis 17 Uhr statt. Angeboten werden laut Mitteilung gut erhaltene und tragbare Kleidungsstücke aller Art für Frühjahr und Sommer. Wer selbst Kindersachen bis Größe 176, Kinderspielzeug, Kinderbücher und Kleinartikel rund ums Kind verkaufen möchte, kann die ausgepreisten Artikel in der Einrichtung abgeben. Das Team verkauft sie im Auftrag weiter.

Anmeldungen und Vorabinformationen telefonisch unter 034672 / 93783.

red