Helbedündorf. Was eine Bürgerenergiegenossenschaft ist und warum sie gerade in Helbedündorf gegründet werden soll, wird am 1. März erläutert.

Zu einer ersten Informationsveranstaltung zur Gründung einer Bürgerenergiegenossenschaft in Helbedündorf wird am Freitag, dem 1. März, in das Bürgerhaus Holzthaleben eingeladen. „Diese Veranstaltung soll gleichzeitig Auftakt zur Gründung einer Genossenschaft sein“, informiert André Barthel vom Gründungsteam. Es seien allen Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, Mitglied in der Genossenschaft zu werden, um selbst bei der Energiewende mitzuwirken und davon zu profitieren.

iw