Blumen für Rolf Fister (Mitte) gab es am Mittwoch von Tochter Sabine und Mann Wolfgang Tominski, Bürgermeister Steffen Grimm, den Enkeln Christoph Lemke, Katrin und Hannes Tominski (von links). Nicht im Bild Enkel Stefan Tominski, der in Ecuador arbeitet. © Henning Most | Henning Most