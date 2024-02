Vom Leben gezeichnet - Karikaturen des Roßlebener Malers und Grafikers Hans-Joachim Tempel sind ab 13. März in einer Sonderausstellung im Regionalmuseum in Bad Frankenhausen zu sehen. Am Mittwoch begann Museumsmitarbeiterin Katja Christmann im Beisein des Künstlers mit dem Ausstellungsaufbau. © Thüringer Allgemeine | Kerstin Fischer