Mehr als 50 Gäste aus Berka besuchten am Samstagabend in Erfurt die Vernissage zur Ausstellung „An seltsamen Tagen über Flüsse in die Städte und Dörfer bis ans Ende der Welt“ mit Fotografien von Ute Mahler, Werner Mahler und Ludwig Schirmer, die auch in vier Werkgruppen das Dorf Berka zeigt. Viele erkennen sich oder ihre Verwandten und Bekannten wieder. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise