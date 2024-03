Mit Torsten Blümel und Kersten Steinke an der Spitze zieht die Partei Die Linke Kyffhäuserkreis in die Kreistagswahl 2024. Auf einer Gesamtmitgliederversammlung am Samstag in Bad Frankenhausen wurde die Reihenfolge der Wahlliste bestimmt. Sie enthält insgesamt vierzig Kandidaten. © Thüringer Allgemeine | Kerstin Fischer