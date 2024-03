Artern. Vereine brauchen Geld, um Gutes zu tun. Das ist bei „Wir für Artern“ nicht anders. Eine Überraschung gibts demnächst auf dem Spielplatz der Talstraße.

Gegen Tristesse und für mehr Lebensqualität engagieren sich die aktuell 55 Mitglieder des Arterner Vereins „Wir für Artern“. Mit Spenden und Erlösen haben sie ihre Spuren in der Salinestadt hinterlassen. Voraussichtlich am 16. März werden die Vereinsmitglieder wieder vor Ort aktiv ihre Muskeln spielen lassen und eine Schaukel auf dem Spielplatz in der Talstraße aufstellen, wie Nancy Seifert, Kassenwart beim Verein, erzählte.

TÜV-Gutachter sieht keine Zukunft für alte Schaukel

Im letzten Jahr bescheinigte ein Gutachter dem Tobegerät keine Zukunft mehr. Das Spielgerät bekam keinen TÜV mehr und musste abgebaut werden. Um das Umfeld wieder familien- und vor allem kinderfreundlicher herzurichten, sammelte „Wir für Artern“ in ungefähr zwölf Monaten Spenden. Eine vierstellige Summe kam zusammen. Damit konnte eine Schaukel für rund 3000 Euro angeschafft werden, die nach knapp dreimonatiger Lieferfrist in gut zwei Wochen aufgebaut werden soll. Der Spielplatz Talstraße liegt den Vereinsmitgliedern seit Jahren am Herzen. Deshalb soll der Platz noch mit einem kombinierten Kletterspielgerät aufgewertet werden. Das aber kostet laut Seifert über 30.000 Euro.

Seit fünf Jahren wird für die Umsetzung gesammelt. Bislang sei das Geld allerdings noch nicht zusammen. Der Verein hofft, den einen oder anderen Euro durch die Vermietung des Kickers einnehmen und weiterverwenden zu können. Zusätzlich soll auch ein Förderantrag im März verschickt werden. Ohne die Unterstützung der Menschen aber geht es nicht, betonte Seifert eindringlich. Die können sogar Gutes tun und gleichzeitig Spaß haben: Über den Verleih eines riesigen Menschenkickers - fünf mal zwölf Meter groß - kommen dringend benötigte Erlöse in die Vereinskasse. „Die Erlöse gehen zu 100 Prozent in die gemeinnützigen Projekte. Es wird nichts abgezweigt“, betonte die Kassenwartin.

Ob Stadtfest, Familienfeier oder Vereinsfete - der Kicker bietet zu vielen Anlässen eine Menge Spaß. © Wir für Artern | Nancy Seifert

Seit 2021 reist der vereinseigene Menschenkicker durch die Thüringer Lande. Mal zur Familienfeier, mal zu lokalen Veranstaltungen, aber meistens zu Vereinsfeiern. Eben immer dann, wenn der Spaß nicht zu kurz kommen soll. Für 150 Euro geben die Vereinsmitglieder den aufblasbaren Kicker in andere Hände. Dazu kommen noch einmal 150 Euro Kaution, die wieder ins Portemonnaie fließen, sollte die spaßige Sportmöglichkeit unversehrt wieder in Vereinshände zurückgegeben werden. In den letzten Jahren wurde der Kicker gut gebucht. In diesem Jahr sind noch ein paar freie Plätze im Terminkalender, erzählte Seifert.

Für den Verein ist die Kicker-Vermietung in allererster Linie eine Möglichkeit, soziale Projekte vor Ort schneller umzusetzen, als es sonst möglich wäre, und den Helfern einen gewissen spaßigen Gegenwert für ihre Hilfe zu bieten.

Ob das Kombi-Spielgerät für die Talstraße in diesem Jahr noch klappt, ist zwar noch nicht ganz raus, aber dafür werden mit Sicherheit noch andere Projekte umgesetzt: Beispielsweise zwei Waldliegen aus Holz, die jeweils in der Saline und im Arterner Kräutergarrten für Entspannung sorgen sollen. Zusammen mit einer sogenannten „Jugendbank“ kosten die Verschönerungen ebenfalls rund 3000.

Für weitere Details können sich Interessierte telefonisch bei der Vereinsvorsitzenden Christin Jordanland unter: 0176 82 10 32 43 oder per Mail an wirfuerartern@outlook.de melden.