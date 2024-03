Kyffhäuserkreis. An diesen Stellen müssen Autofahrer ab 11. März mit Behinderungen rechnen.

Wer in den nächsten Tagen zur Barbarossahöhle nach Rottleben will, muss eine Umleitung in Kauf nehmen. Wie die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises mitteilt, gibt es auf der L 2292 auf dem Abzweig zur Höhle vom 11. März bis voraussichtlich 22. März eine Vollsperrung. Die Umleitung erfolgt ab Rottleben über die L 1172 nach Bendeleben, über die K 13 zur K 520 und umgekehrt. Im Zeitraum der Vollsperrung ist die Barbarossahöhle nur aus Richtung Steinthaleben erreichbar.

Für gut drei Monate gibt es auf der K 4 zwischen Holzsußra und Peukendorf eine Vollsperrung. Die Sanierungsarbeiten an der Strecke beginnen am 11. März und dauern nach aller Voraussicht bis 14. Juni. Der Verkehr wird über die L 1032 nach Wiedermuth, Toba, Großbrüchter bis nach Kleinbrüchter und umgekehrt umgeleitet.

Im Bereich Hohenebra kommt es voraussichtlich bis Dezember dieses Jahres zu einer Vollsperrung des Bahnübergangs im Zuge der K 519 Abzweig B 249/Hohenebra. Der Verkehr wird über die B 249, die B 4 und die K 519 nach Hohenebra und umgekehrt geleitet.

