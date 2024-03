Seit dem Montagmorgen brennt am Ortsrand von Heldrungen ein Gebäude am Waldschlösschen. Dutzende Feuerwehren aus dem Landkreis sind im Einsatz, u.a. um über lange Wegstrecken Löschwasserschläuche zu legen. Polizei und Kripo sind vor Ort. Es kommt zu einer erheblichen Rauchentwicklung in Heldrungen. Nähere Informationen liegen noch nicht vor. © Wichmann | Martin Wichmann