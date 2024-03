Kyffhäuserkreis. Welche Veranstaltungen in den kommenden Tagen im Kyffhäuserkreis geplant sind.

Ostermarkt in Sondershausen-Berka

Auf dem Gelände des Dorfladens im Sondershäuser Ortsteil Berka wird am Donnerstag, 21. März, der Ostermarkt abgehalten. Von 10 bis 15.30 Uhr werden an verschiedenen Ständen Holzartikel, Textilallerei, Schuhe, Blumen und Waren des „Faire-Welt-Vereins“ angeboten. Es gibt Kaffee, Kuchen und Bratwurst. Um 11 Uhr treten die Mädchen und Jungen des Kindergartens „Zwergenland“ auf.

After-Work-Party im Sondershäuser Achteckhaus

Eine Frühlingsparty veranstalten die Soroptimistinnen Sondershausen am Donnerstag, 21. März, ab 18 Uhr im Achteckhaus. Gemeinsam tanzen, essen und trinken gehören zum Programm. Der Eintritt wird einem guten Zweck zugeführt, und zwar unterstützt der Club das Projekt Selbstverteidigung für Mädchen und Jungen.

Sonderführung im Kloster Memleben

Virtuelle Architekturwelten mittelalterlicher Baukunst werden im Kloster Memleben bei einer Sonderführung am Mittwoch, 13. März, gezeigt. Um 11.30 Uhr erstehen dank modernster 3D-Visualisierung die Ruinen der Klosterkirchen neu und Besucher wandeln durch einen längst verschwundenen Kreuzgang.

Umzug der Unteren Gewerbebehörde Sondershausen

Die Stadtverwaltung Sondershausen informiert über den Umzug der Unteren Gewerbebehörde. Ab 19. März finden Bürgerinnen und Bürger die Ansprechpartner der Unteren Gewerbebehörde in der Carl-Schroeder-Straße 9 („Alte Kämmerei“), Zimmer 8 (1. Obergeschoss),zu neuen Öffnungszeiten: Dienstag von 9 bis 12 Uhr sowie 13 bis 18 Uhr; Donnerstag von 9 bis 12 Uhr sowie 13 bis 15 Uhr; Freitag von 9 bis 12 Uhr. Aufgrund des Umzugs finden am 15. und 18. März keine Sprechstunden statt.

Wanderung mit Bärlauch-Suche ab Oberspier

Die Hainleite-Wanderer sind am kommenden Mittwoch, 20. März, wieder unterwegs. Die Kurzstreckenwanderer treffen sich um 8.40 Uhr am Busbahnhof Sondershausen und fahren nach Oberspier. Von dort geht es über den Possen zurück nach Sondershausen. Die Seniorenwanderer laufen um 9 Uhr vom Sportplatz Jecha nach Hachelbich. Es wird Bärlauch gesammelt. Am Samstag, 23. März, ist Limlingerode das Ziel der Wanderfreunde. Vom Parkplatz Achteckhaus geht die Fahrt um 9 Uhr los.

Versammlung der Feuerwehr Oldisleben/Sachsenburg

Der Feuerwehrverein Oldisleben und die Freiwillige Feuerwehr Oldisleben/Sachsenburg führen am Samstag, 16. März, um 16 Uhr im Mehrzwecksaal der Gemeinde Oldisleben ihre gemeinsame Jahreshauptversammlung durch. Alle Mitglieder des Feuerwehrvereins Oldisleben der Freiwilligen Feuerwehr Oldisleben/Sachsenburg sind dazu recht herzlich eingeladen.

