Das Tierheim Gehofen braucht dringend Platz und will in diesem Jahr seine Aufnahmekapazität sowohl für Hunde als auch Katzen erweitern. Sandra Borgolte mit Lübke, einem knapp zwei Jahre alten aufgeweckten Bordercollie, der am Montag am Tierheim vermutlich ausgesetzt worden war und dessen Besitzer nun gesucht werden. Wer vermisst diesen Hund? © Kerstin Fischer