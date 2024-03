Sondershausen. Seinen beschädigten Wagen fand am Freitag ein Autofahrer in der Sondershäuser Cannabichstraße vor und rief die Polizei.

Den mutmaßlichen Verursacher eines Unfalls konnten die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser am Freitag nach einer Unfallflucht ermitteln. Gegen 8.30 Uhr waren die Polizisten über ein beschädigtes Fahrzeug in der Cannabichstraße informiert worden. Nach Angaben des Geschädigten muss sich der Unfall in der Zeit von Mittwoch, 13. März, 8 Uhr, bis Freitag, 15. März, 7 Uhr, ereignet haben. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort konnte der Verursacher ermittelt werden. Aufgrund der Schadenshöhe sei der Führerschein des Verursachers einbehalten und sichergestellt worden, teilte die Polizei mit. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 3000 Euro.

red